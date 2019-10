SLEEPING IN TRAFFIC mit neuem Clip

Zu 'Exoplanets' von ihrer EP "That Which Saves Us", die gleichzeitig zu ihrem Seitenstück "That Which Destroys Us" erschienen ist, haben die Prog Metaller SLEEPING IN TRAFFIC aus Kanada ein Playthrough erstellt, das ganz frisch bei YouTube zu sehen ist.





