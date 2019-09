SLEEPING IN TRAFFIC steht auf Mathe

Die kanadische Band SLEEPING IN TRAFFIC, die modernen Prog Metal spielt, hat für den 27. September die beiden EPs "That Which Destroys Us" und "That Which Saves Us" angekündigt. Aus dem zerstörerischen Werk stammt die mathematisch nicht ganz korrekte Gleichung '(v-Pi):0=1', zu der bei YouTube ein Audioclip verfügbar ist.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: sleeping in traffic that which destroys us that which saves us v-pi01