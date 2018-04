SLEEP: Neues Doom-Album nach 15 Jahren

Tatsächlich war "Dopesmoker" das letzte Lebenszeichen der US Doomer, doch jetzt kommt "The Sciences". Das Album ist bereits im Third Man Store erhältlich und wird folgende Lieder enthalten:

The Sciences

Marijunaut’s Theme

Sonic Titan

Giza Butler

Antarticans Thawed

The Botanist

Den Titeln nach scheint es da weiterzugehen, wor sie 2003 aufgehört haben.