SLIPKNOT arbeitet an neuem Material

Wie Corey Taylor nun in einem Interview mit einem französischsprachigen Musikmagazin bestätigte, ist der "Clown" Shawn Crahan in die Band SLIPKNOT zurückgekehrt. Und ja, man arbeite an neuem "sehr dunklen" Material. Das neue Album wird es aber definitiv erst 2019 geben. Na immerhin eine Ansage.

Quelle: http://musikuniverse.mu Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: slipknot corey taylor stone sour neues album 2019