Die russischen Alternative Rocker von SLOT feiern ihr 15jähriges Bestehen mit der Kompi "15 (The Best Of)", die soeben erschienen ist. Einen Eindruck ihrer überwiegend russischsprachigen Musik kann man sich durch das Livevideo zu 'Mochit, Kak Hochet!' bei YouTube machen.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: slot 15 the best of video clip youtube