1968 sah die originale Veröffentlichung des Albums "Ogdens Nut Gone Flake" der britischen Rockband SMALL FACES, deren viertes Studioalbum ein Konzeptalbum war. Das Album stieg bis auf Olatz 1 der Charts und verweilte dort für sechs Wochen. Jeder von uns kennt sicher 'Lazy Sunday Afternoon', aber das Album hat auch sonst Einiges zu bieten. Nun wurde das Werk neu abgemischt und zum 50-jährigen Jubiläum als Vinyl, CD und limitiertem Boxset neu herausgebracht. Hier ist die Trackliste der CD-Ausgabe mit vielen Bonustracks:

CD 1

1. Ogdens' Nut Gone Flake (mono - 2012 remaster) [02:35]

2. Afterglow (mono - 2012 remaster) [03:30]

3. Long Agos And Worlds Apart (mono - 2012 remaster) [02:36]

4. Rene (mono - 2012 remaster) [04:02]

5. Song Of A Baker (mono - 2012 remaster) [03:12]

6. Lazy Sunday (mono - 2012 remaster) [03:04]

7. Happiness Stan (mono - 2012 remaster) [03:37]

8. Rollin` Over (mono - 2012 remaster) [02:14]

9. The Hungry Intruder (mono - 2012 remaster) [02:14]

10. The Journey (mono - 2012 remaster) [04:03]

11. Mad John (mono - 2012 remaster) [04:20]

12. Happydaystoytown (mono - 2012 remaster) [02:59]



CD 2

1. Ogdens` Nut Gone Flake (stereo - 2012 remaster) [02:27]

2. Afterglow (stereo - 2012 remaster) [03:29]

3. Long Agos And Worlds Apart (stereo - 2012 remaster) [02:35]

4. Rene (stereo - 2012 remaster) [04:30]

5. Song Of A Baker (stereo - 2012 remaster) [03:15]

6. Lazy Sunday (stereo - 2012 remaster) [03:06]

7. Happiness Stan (stereo - 2012 remaster) [03:33]

8. Rollin` Over (stereo - 2012 remaster) [01:53]

9. The Hungry Intruder (stereo - 2012 remaster) [02:13]

10. The Journey (stereo - 2012 remaster) [04:12]

11. Mad John (stereo - 2012 remaster) [04:13]

12. Happydaystoytown (stereo - 2012 remaster) [02:50]



CD 3

1. Ogdens' Nut Gone Flake (early session version - mono) [02:49]

2. Afterglow (alternate USA mix - stereo) [02:36]

3. Long Agos And Worlds Apart (alternate USA mix - stereo) [02:36]

4. Rene, The Dockers' Delight (early session mix - stereo) [04:30]

5. Song Of A Baker (alternate USA mix - stereo) [03:00]

6. Lazy Sunday (alternate USA mix - stereo) [03:05]

7. Happiness Stan (backing track - mono) [02:38]

8. Bun In The Oven (early session mix - mono) [02:13]

9. The Fly (take 4 - Instrumental version - stereo) [02:02]

10. The Journey (single version - mono) [04:03]

11. Mad John (take 7 - early session version - stereo) [02:20]

12. Mad John (single version - mono) [04:20]

13. Happydaystoytown (alternate USA mix - stereo) [04:19]

14. Kamikhazi (take 7 - backing track - mono) [02:17]

15. Every Little Bit Hurts (early session mix - mono) [03:56]

16. (If You Think You`re) Groovy (backing track - mono) [03:09]

17. Afterglow Of Your Love (alternate single mix - mono) [03:24]

18. Ogdens` Nut Gone Flake (alternate take - phased mix - stereo) [02:25]



DVD

BBC Late Night Line-Up Presents COLOUR ME POP: SMALL FACES (Origination transmission date: 21 June 1968)

1. Lazy Sunday (intro)

2. Song of a Baker

3. Lazy Sunday (promo film)

4. Happiness Stan

5. Rollin’ Over

6. The Hungry Intruder

7. The Journey

8. Mad John

9. Happydaystoytown

