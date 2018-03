SOCIAL DISTORTION - Drummer Charlie Quintana gestorben

Wie die Band um Mike Ness offiziell auf ihrer Facebook-Seite bestätigt hat, ist ihr langjähriger Drummer Charlie Quintana am 13.03.2018 in Mexiko mit 56 Jahren verstorben. Quintana hatte seit den 80ern in diversen Punkbands gespielt und war auch auf dem Debüt von Izzy Stradlin zu erleben und Live-Schlagzeuger für diverse Musikgrößen, u.a. Bob Dylan.

