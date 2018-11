SODOM: Neue Single & neues Video

Die neue SODOM Single und das Video für den Song 'One Step Over The Line' wurden heute veröffentlicht. Die Live-Version des Songs wurde auf dem diesjährigen Rock Hard Festival aufgenommen und ist der Bonus Track der digitalen Version der neuen EP "Partisan", welche am 23. November auch als CD Digi und 10" Vinyl veröffentlicht wird.



Tom Angelripper zum Video: "Rock Hard Festival 2018 - der Startschuss für das neue Line-up... nach wochenlangem Proben wurde es wahr, wir enterten als Headliner am Freitag die Bühne des legendären Amphitheaters in Gelsenkirchen. Ein Titel schmückte unsere Setlist, den wir seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt hatten. "One Step Over The Line" ist ein Garant für wildes headbangen…schwer, düster und gewaltig. Und er bildet den Rahmen für unseren ersten Live-Videoclip in der neuen Besetzung! Sodom are back with a vengeance!"







Live könnt ihr Sodom bei ab Ende November bei folgenden Terminen sehen:



MTV Headbangers Ball Tour 2018

(mit SODOM, Exodus, Death Angel, Suicidal Angels)



30.11. Leipzig - Hellraiser

04.12. Hamburg - Markthalle

07.12. Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

08.12. Geiselwind - Christmas Bash

09.12. AT-Wien - Arena

10.12. Ravensburg - Oberschwabenhalle

11.12. Wiesbaden - Schlachthof

12.12. Saarbrücken - Garage

13.12. Ludwigsburg - Rockfabrik

15.12. CH-Lausanne - Les Docks

16.12. München - Backstage

Tickets: https://headbanger.deinetickets.de/



SODOM live 2019



25.01. Rostock - Mau Club

26.01. Wolfsburg - Hallenbad

