SODOM: November-Neuigkeiten von Tom Angelripper & Co!

Die neue Single und das Video für den Song 'One Step Over The Line' erscheinen am 02. November. Die Live-Version des Songs wurde auf dem Rock Hard Festival aufgenommen und ist der Bonus Track der digitalen Version der neuen EP "Partisan", welche am 23. November veröffentlicht wird. Und am 30. November startet SODOM die diesjährige MTV Headbangers Ball Tour mit EXODUS, DEATH ANGEL, SUICIDAL ANGELS in Leipzig.







Hier alle Termine:



30.11. Leipzig - Hellraiser

01.12. CZ-Zlin - Hala Euronics

02.12. HU-Budapest - Barba Negra

03.12. PL-Wroclaw - A2

04.12. Hamburg - Markthalle

05.12. NL-Tilburg - 013

06.12. GB-London - The Electric Ballroom

07.12. Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

08.12. Geiselwind - Christmas Bash

09.12. AT-Wien - Arena

10.12. Ravensburg - Oberschwabenhalle

11.12. Wiesbaden - Schlachthof

12.12. Saarbrücken - Garage

13.12. Ludwigsburg - Rockfabrik

14.12. IT-Novara - Phenomenon

15.12. CH-Lausanne - Les Docks

16.12. München - Backstage

Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: sodom one step over the line partisan ep mtv headbangers ball tour exodus death angel suicidal angels tom angelripper