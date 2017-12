SODOM mit allen Gitarristen

Zum 35.jährigen Bühnenjubiläum am 26.12.2017 in der Zeche Bochum werden neben den ständigen Mitgliedern Thomas "Angelripper" Such, Bernd "Bernemann" Kost und Drummer Markus "Makka" Freiwald auch die ehemaligen Gitarristen Josef "Grave Violator" Dominik (in der Band von 1984-1985), Frank "Blackfire" Gosdzik (1986-1989) und Andy Brings (1991-1995) mit auf der Bühne sein.

Feine Geste - wie wir finden!