SODOM mit neuem Lyrik Video

Die Thrasher SODOM haben eine Single und das Lyrik Video für den Song 'Down On Your Knees' veröffentlicht. Der Song ist auch auf der neuen EP "Out Of The Frontline Trench" ( https://Sodom.lnk.to/OutOfTheFrontlineTrench) zu finden, welche am 22. November als CD-EP 12" Vinyl und Digital veröffentlicht wird.

Tom Angelripper sagt: "Durch Postkarten und Briefe meines verstorbenen Opas, die ich in seinem Nachlass gefunden habe, aber auch durch Fernsehdokus ist bei mir ein vages Bild davon entstanden, was es damals für Soldaten bedeutete, aus ihren Schützengräben heraus in lebensbedrohende Schlachten ziehen zu müssen."



Das Lyrik Video ist hier zu sehen:

SODOM Live 2019



27.12. Andernach - JUZ

28.12. Lingen - Alter Schlachthof

29.12. Aschaffenburg - Colos-Saal

30.12. Oberhausen - Turbinenhalle



SODOM Live 2020



11.-13.06. DE-Uttenhofen - Aaargh Festival

11.-13.06. DE-Gardelegen - Metal Frenzy Open Air

13.06. Hauptmannsgrün - Chronical Moshers Open Air

18.07. Fritzlar - Rock am Stück

30.07.-01.08. Wacken - Wacken Open Air