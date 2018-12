SOEN mit neuem Video 'Martyrs'!

Nun geht es Schlag auf Schlag, bevor das neue SOEN-Album "Lotus" am 01.02.2019 via Silver Lining Music veröffentlicht wird, hat man noch ein neues Video zum Track 'Martyrs' an Start gebracht:

https://www.youtube.com/watch?v=sh92nGMaEVg

Die Tracklist von "Lotus":

01. Opponent

02. Lascivious

03. Martyrs

04. Lotus

05. Covenant

06. Penance

07. River

08. Rival

09. Lunacy