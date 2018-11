SOILWORK erklärt den schwedischen Albumtitel und mehr

Am 11. Januar wird das neue Album "Verkligheten" der Schweden erscheinen. Dazu gibt es ein erklärendes Video der Band: Youtube.

"Verkligheten" wird in der Erstauflage auf CD und Vinyl eine Bonus-EP mit dem TUtel "Underworld" enthalten:

Album-Tracklist:

01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen/AMORPHIS)

12. You Aquiver



"Underworld" Bonus EP Trackliste:

13. Summerburned and Winterblown

14. In This Master's Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin (original version)

Im kommenden Jahr wird SOILWORK mit AMORPHIS, NAILED TO OBSCURITY und JINJER auf Tour kommen:

11.01. D Oberhausen - Turbinenhalle 2

12.01. NL Nijmegen - Doornroosje

13.01. D Hamburg - Markthalle

14.01. DK Copenhagen - Amager Bio

15.01. S Stockholm - Fryshuset

16.01. N Oslo - Rockefeller Music Hall

18.01. D Hanover - Capitol

19.01. D Leipzig - Hellraiser

20.01. PL Krakow - Klub Kwadrat

22.01. RO Bucharest - Arenele Romane

23.01. BG Sofia - Universiada Hall

25.01. H Budapest - Barba Negra Music Club

26.01. A Vienna - Ottakringer Brauerei

27.01. CZ Zlín - Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava - Majestic Music Club

29.01. D Berlin - Kesselhaus

30.01. D Munich - Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind - MusicHall

02.02. D Cologne - Essigfabrik

03.02. B Antwerp - Trix Muziekcentrum

04.02. UK London - Electric Ballroom

06.02. F Paris - Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse - Le Bikini

08.02. E Madrid - Mon

09.02. E Barcelona - Salamandra

10.02. F Lyon - Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull’Adda (MI) - Live Music Club

13.02. D Wiesbaden - Schlachthof

14.02. D Saarbrücken - Garage

15.02. D Stuttgart - LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln - Z7

Hier ist das erste Video des kommenden Albums, 'Arrival': Youtube.