SOILWORK mit Album im Januar!

2019 scheint für alle Melodic Deather gut loszugehen. Am 11.01.2019 erscheint "Verkligheten", das neue Album von SOILWORK. Das Album erscheint in der Erstauflage mit einer Bonus-EP "Underworld".

Hier die Tracklist:

01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen/AMORPHIS)

12. You Aquiver

Die Band hat heute zudem ein video zur ersten Single 'Arrival' veröffentlicht. Wir wünschen viel Spaß!