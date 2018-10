SOILWORK mit Albumteaser

Das elfte Studioalbum der Schweden ist in Arbeit, aber weitere Informationen gibt es noch nicht. Trotzdem hat die Band schon mal einen kleinen Teaser veröffentlicht: Youtube.

Laut dem Label Nuclear Blast können wir Anfang 2019 mit dem Album rechnen. Fans schauen sich bis dahin erstmal die Berichte aus dem Studio an:

SOILWORK - Writing Process For The New Album (OFFICIAL TRAILER): Youtube.

SOILWORK - Inspiration And Recording Process Of The New Album (OFFICIAL TRAILER #2): Youtube.

SOILWORK - What Can Fans Expect From The New Album? (OFFICIAL TRAILER #3): Youtube.