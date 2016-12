SOLITUDE (JP) mit neuen Videos zum aktuellen Album

Blitzesschnelle huschen die vier Japaner mit 'Blow' um die Ecke, dem letzten Video, mit dem SOLITUDE ihr aktuelles Werk "Reach For The Sky" unterstützt. Vorher schon gab es ein Video zu 'You Got my Mind'. Das Album ist im letzten November über Test Your Metal Records in den USA erschienen und stammt ursprünglich bereits aus dem Jahr 2015, wo es über Universal Japan nur im Heimatland veröffentlicht worden ist, in Europa ist es bisher nur als sündhaft teurer Import zu beziehen. So könnt ihr wenigstens zwei Songs der östlichen Flitzefinger genießen. Hier sind 'Blow'

und 'You Got my Mind'