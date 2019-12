SOLO ANSAMBLIS: Neues Album

Die litauische Post-Punk-Band SOLO ANSAMBLIS wird am 21.02.2020 ihr neues Album "Olos" via Artoffact Records veröffentlichen. Neben dem Cover wurde bereits die Tracklist bekannt gegeben.



Diese liest sich so:

1) Intro

2) Fosforinis Baseinas

3) Baloje

4) Piligrimai II

5) Neturejom Dainos

6) Bydermejeris

7) Oro Balionu

8) Netildai

9) Nepabust

Quelle: Gordeon Music Redakteur: Swen Reuter Tags: solo ansamblis olos artoffact records