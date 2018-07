SOLSTAFIR: Neue Tourdaten

SOLSTAFIR im Sommer? Nein, keine Angst. Zwar treten die Isländer auch hier auf:

04 Aug 18 Wacken (DE) Wacken Open Air

18 Aug 18 Dinkelsbühl (DE) Summer Breeze Open Air

aber das Gros der Konzerte fällt in den Herbst, wenn die Buben uns ihr aktuelles Album "Berdreyminn" nahe bringen wollen. In deutschsprachigen Landen ist die Anzahl an Stopps allerdings sehr übersichtlich:

20 Nov 18 Gdansk (PL) B90

21 Nov 18 Warsaw (PL) Progresja

22 Nov 18 Vilnius (LT) Loftas

23 Nov 18 Riga (LV) Melna Vilnius

24 Nov 18 Tallinn (EE) Tapper

29 Nov 18 Gothenburg (SE) Sticky Fingers

30 Nov 18 Oslo (NO) Vulkan Arena

01 Dec 18 Copenhagen (DK) Lille Vega

02 Dec 18 Leipzig (DE) Taubchenthal

03 Dec 18 Stuttgart (DE) Im Wizeman

04 Dec 18 Winterthur (CH) Salzhaus

05 Dec 18 Marseille (FR) Jas Rod

06 Dec 18 Biarritz (FR) Atabal

07 Dec 18 Madrid (ES) Madrid Is The Dark Festival

08 Dec 18 Lisbon (PT) Under The Doom

09 Dec 18 Porto (PT) Hard Club

11 Dec 18 Cognac (FR) West Rock

12 Dec 18 Audincourt (FR) Le Moloco

13 Dec 18 Lille (FR) Aeronef

14 Dec 18 Eindhoven (NL) Eindhoven Metal Meeting

15 Dec 18 Istanbul (TR) Garajistanbul

16 Dec 18 Athens (GR) Fuzz Club