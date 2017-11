SOLSTAFIR auf Europa-Tour

Die Isländer beehren uns passenderweise in der kalten Jahreszeit, wobei es denen wahrscheinlich sehr warm vorkommen mag, wenn ich hier bibbere. Jedenfalls werden sie unterstützt werden von MYRKUR und den weiteren Isländern ÁRSTÍÐIR. Zu sehen ist das Ganze hier:

Quelle: Season Of Mist Redakteur: Frank Jaeger Tags: solstafir myrkur rstir arstidir

17 Nov 17 London (UK) Heaven18 Nov 17 Leeuwarden (NL) Neushoorn19 Nov 17 Lille (FR) Maison Folie Beaulieu20 Nov 17 Paris (FR) Alhambra21 Nov 17 Rennes (FR) Antipode MJC23 Nov 17 Bilbao (ES) Santana 2724 Nov 17 Madrid (ES) Caracol25 Nov 17 Barcelona (ES) Razzmatazz 226 Nov 17 Marseille (FR) Jas Rod (without Myrkur)27 Nov 17 Aarau (CH) Kiff28 Nov 17 Milano (IT) Circolo Magnolia01 Dec 17 Bologna (IT) Locomotiv02 Dec 17 Zagreb (HR) Cultura Factory04 Dec 17 Belgrad (RS) Dom Omladine05 Dec 17 Bucuresti (RO) Quantic Club06 Dec 17 Cluj-Napoca (RO) Form Space07 Dec 17 Budapest (HU) A3810 Dec 17 Krakow (PL) Kwadrat11 Dec 17 Praha (CZ) Roxy15 Dec 17 Rotterdam (NL) Maassilo16 Dec 17 Bruxelles (BE) VK18 Dec 17 København (DK) Pumpehuset19 Dec 17 Oslo (NO) Parkteateret20 Dec 17 Stockholm (SE) Debaser Strand