SOLSTAFIR auf Tour vor Weihnachten

Die Isländer werden bei uns KONTINUUM und LOUISE LEMÓN mitbringen und mit diesen einen Teil der Tour absolvieren:

02. Dec 18 Leipzig (DE) Taubchenthal

03. Dec 18 Stuttgart (DE) Im Wizeman

04. Dec 18 Winterthur (CH) Salzhaus

05. Dec 18 Marseille (FR) Jas Rod

06. Dec 18 Biarritz (FR) Atabal

07. Dec 18 Madrid (ES) Madrid Is The Dark Festival

08. Dec 18 Lisbon (PT) Under The Doom

09. Dec 18 Porto (PT) Hard Club

11. Dec 18 Cognac (FR) West Rock *

12. Dec 18 Audincourt (FR) Le Moloco *

13. Dec 18 Lille (FR) Aeronef

14. Dec 18 Eindhoven (NL) Eindhoven Metal Meeting

Zum Kennenlernen gibt es hier mal 'Shivers': Youtube.