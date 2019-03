SOLSTAFIR startet Tour

Eine besonders abwechslungsreiche Tour versprechen uns die Isländer SOLSTAFIR, die an diesen Orten ihren Trek anhalten werden:

10.3.19 London (UK) Queen Elizabeth Hall

11.3.19 Paris (FR) Cafe de la Danse

12.3.19 Antwerpen (BE) Trix

13.3.19 Utrecht (NL) Tivoli Cloud Nine

14.3.19 Bochum (DE) Christuskirche

15.3.19 Nürnberg (DE) Z-Bau

16.3.19 Berlin (DE) Apostel-Paulus-Kirche

17.3.19 Bremen (DE) Schlachthof

18.3.19 Aschaffenburg (DE) Colos Saal

19.3.19 Lucerne (CH) Schuur

20.3.19 Milan (IT) Santeria Social Club

21.3.19 Ljubljana (SI) Kino Siska

22.3.19 Novi Sad (RS) Novosadski Sajam

23.3.19 Brasov (RO) Kruhnen Musik Halle

24.3.19 Kosice (SK) Collosseum

25.3.19 Budapest (HU) A38

26.3.19 Prague (CZ) Palac Akropolis