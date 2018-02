SOLSTICE: Von Pferden, Pflügen und neuer Musik

Rundumschlag aus Huddersfield: SOLSTICE, Englands epischste Epic Doom Band, hat heute nicht nur den digitalen Verkauf des lang angekündigten neuen Albums "White Horse Hill" auf Bandcamp eröffnet, nein, man hat auch direkt das nächste Album für 2019 angekündigt, bei dem man mit "The Plough And The Forge" pastoral bleibt. Wem die verschiedenen digitalen Formate nicht ausreichen, der kann sich im April auf Tonträger zum Pferdehügel freuen, denn in Europa werden Iron Bonehead und Invictus Productions LPs, CDs und Tapes veröffentlichen, während es in den USA ebenfalls alle drei Versionen geben wird. Nun bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen Vorgeschmack zu "White Horse Hill" in Form von 'Under Waves Lie Our Dead' auf Youtube zu geben und zu hoffen, dass eure Begeisterung damit angeheizt wird. Wer SOLSTICE übrigens live sehen will, kann dies auf dem Hell Over Hammaburg am 09.03. und 10.03. in Hamburg tun.



