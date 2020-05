SONATA ARCTICA: Akustik-Konzert im Live-Stream

SONATA ARCTICA live? Ja, das geht. Die Finnen haben für den 30. Mai eine Live-Akustik-Show angekündigt mit dem Titel "Acoustic Adventures 2020".

"Es hat eine Weile gedauert, bis wir alles organisieren konnten, aber endlich sind wir soweit, in die Welt des Streaming einzutauchen. Wir wollten etwas Besonderes und da unsere "Acoustic Adventures" bisher nur in Europa stattgefunden haben, dachten wir, dass das ein guter Start wäre. Wir spielen zwei Shows mit einer leicht unterschiedlichen Auswahl von Songs und haben eine großartige Location namens Mustakari gefunden, also ist das definitiv etwas Neues für uns. Wir freuen uns schon sehr darauf! Bleibt gesund!", kommentiert Keyboarder Henrik Klingenberg.

Es wird zwei Auftritte geben, von denen der Gig am 29.5. für die Fans in den USA stattfinden wird, und der am 30. Mai für Europa, wobei die beiden Auftritte leicht unterschiedliche Setlisten haben werder. Die Shows werden über die Plattform Semilive.fi gestreamt werden, für die man Tickets für 8,50 Euro erwerben kann. Diese Tickets sind bis 48 Stunden nach dem Stream weiterhin gültig.