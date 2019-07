SONATA ARCTICA mit Details zum neuen Album

Am 6. September wird "Talviyö", das zehnte Album der symphonischen Metaller, erscheinen. Jetzt haben wir auch die Trackliste des Scheibchens:

01. Message From The Sun

02. Whirlwind

03. Cold

04. Storm The Armada

05. The Last Of The Lambs

06. Who Failed The Most

07. Ismo’s Got Good Reactors

08. Demon’s Cage

09. A Little Less Understanding

10. The Raven Still Flies

11. The Garden

Das Werk wird es als CD und CD-Digipack, Doppel-LP in schwarz, blau oder transparent und als fettes Box-Set geben mit dem CD-Digipack, marmoriertem Doppel-Vinyl, Puzzle, Poster und Photo geben. Einen ersten Eindruck gibt das Video zu 'A Little Less Understanding': Youtube.

Kurz vor Jahresende wird SONATA ARCTICA auf große Tour gehen mit EDGE OF PARADISE und TEMPLE BALLS:

11.11. SE Stockholm, Kraken

12.11. NO Oslo, Parkteatret

13.11. NO Trondheim, Byscenen

15.11. SE Trollhättan, Folkets Park

16.11. DK Aarhus, Train

17.11. DE Berlin, Bi Nuu

18.11. DE Mannheim, MS Connexion Complex

19.11. DE Leipzig, Hellraiser

21.11. SK Zvolen, Rates Arena

22.11. RO Cluj Napoca, Form Space

23.11. BG Sofia, Music Jam Club

25.11. HU Budapest, Barba Negra

26.11. AT Wien, ((Szene))

27.11. CH Pratteln, Z7

29.11. IT Padova, Hall

30.11. IT Milan, Live Club

01.12. FR Lyon, Le Ninkasi Kao

02.12. FR Paris, La machine du Moulin Rouge

04.12. ES Madrid, La Riviera

05.12. ES Barcelona, Salamandra

06.12. FR Limoge, Cc John Lennon

07.12. BE Izegem, Cultuurhuis De Leest

08.12. FR Pagney, Chez Paulette

11.12. UK London, The Electric Ballroom

12.12. NL Tilburg, 013

13.12. DE Hamburg, Markthalle

14.12. DE Bochum, Matrix