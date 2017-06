SONDASCHULE kaufen auch bei Aldi

Erst am vergangenen Wochenende hat SONDASCHULE bei Rock am Ring und Rock im Park zwei gefeierte Konzerte abgeliefert. Jetzt freut sich die Band über das neue Musikvideo zu 'Waffenschein bei Aldi', welches gleichzeitig die erste Auskopplung des neuen Albums darstellt.

Denn am 07.07. wird die Band mit "Schere, Stein, Papier" (BMG/ADA) endlich wieder über die volle Distanz rocken und sich schon einmal für den Jubiläumsgig im Gelsenkirchener Amphitheater am 09.09. warmspielen. Dort wird '15 Jahre SONDASCHULE' auch mit den Songs der neuen Platte gefeiert!

Wer hier passen muss, kann sich folgende Termine notieren, denn auch hier wird die Band einige Songs vom neuen Album auf die Bühne bringen:

01.07. Würzburg - Missions Festival

08.07. Theley - Volcano Festival

21./22.07. Dieburg - Traffic Jam

05.08. Hannover - Fährmannsfest

