SONIC PROPHECY: Kostproben vom nächsten Album

Die US-Powermetaller von SONIC PROPHECY veröffentlichen am 19.01.2018 ihr neues Album "Savage Gods".

Bereits jetzt gibt's den Song 'Unholy Bloods' im Stream. In die Single 'Night Terror' kann man sich außerdem mit einem Video vertiefen.

Die Trackliste wurde wie folgt bekanntgegeben:

1. Savage Gods

2. Night Terror

3. Unholy Blood

4. Dreaming Of The Storm

5. Man The Guns

6. Walk Through The Fire

7. A Prayer Before Battle

8. Iron Clad Heart

9. Man and Machine

10. Chasing The Horizon