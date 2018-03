SONS OF APOLLO: EP und weitere Tourdaten

Nur zur Erinnerung: SONS OF APOLLO besteht aus Mike Portnoy und Derek Sherinian, Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N’ ROSES), Billy Sheehan (THE WINERY DOGS, MR. BIG, DAVID LEE ROTH) und Jeff Scott Soto (ex-JOURNEY, ex-YNGWIE MALMSTEEN'S RISING FORCE). Ein hochkarätiges Line-Up, das hren Song 'Alive' jetzt als 6-Track-EP rausgebracht hat mit sechs Versionen des Liedes, dreimal auf Englisch und dreimal auf Spanisch. Hier ist die Trackliste:

Alive – album version

Alive - radio edit

Alive - acoustic version

Tengo Vida (Alive Spanish version) – standard

Tengo Vida (Alive Spanish version) – radio edit

Tengo Vida (Alive Spanish version) – acoustic version

Die englische Version 'Alive' klingt so: Youtube.

Während sich das Ganze auf Spanisch so anhört: Youtube.

Das dazugehörige Album "Psychotic Symphony" ist bereits seit Oktober 2017 erhältlich, aber die spanischen Versionen sind neu. Außerdem gibt es ein paar Ergänzungen im Tourkalender der All-Star-Band, hier ist die komplette Liste:

22. Juni – Hellfest, Clisson, France

23. Juni – Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgium

24. Juni – Teatro Degli Arcimboldi, Milan, Italy

26. Juni – Futurum, Prague, Czech Republic

27. Juni – Hellraiser, Leipzig, Germany

30. Juni – Be Prog! My Friend, Barcelona, Spain

1. Juli – Ramblin Man Fair, Maidstone, UK

2. Juli – Motherwell Concert Hall, Motherwell, UK

3. Juli – Limelight, Belfast, UK

4. Juli – Tivoli Variety Theatre, Dublin, Ireland

7. Juli – The Haunt, Brighton, UK

8. Juli – Rescue Rooms, Nottingham, UK

14. Juli – Dynamo Metalfest, Eindhoven, Netherlands

3. August – Wacken Open Air, Wacken, Germany

18. August – Prog in the Park 2018, Warsaw, Poland

19. August – Barba Negra Track, Budapest, Hungary

15. September – Raismes Fest, Raismes, France

19. September – Glavclub, Moscow, Russia

22. September – Roman Amphitheatre, Plovdiv, Bulgaria

24. September – Fuzz Club, Athens, Greece

26. September – Barby Club, Tel Aviv, Israel

30. September – The Garage, Glasgow, UK

8. Oktober – Complex, Zurich, Switzerland

12. Oktober – Elysee Montmartre, Paris, France

13. Oktober – Very Prog Festival, Toulouse, France

15. Oktober – Radiant-Bellvue, Lyon, France

16 Oktober – La Laiterie, Strasbourg, France