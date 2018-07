SONS OF APOLLO kündigt Headliner Tour für Deutschland an

Die progressive All-Star-Band SONS OF APOLLO kündigt für Oktober ihre erste in Deutschland stattfindende Headliner Tour an. Die fünf Protagonisten Mike Portnoy, Derek Sherinian, Ron "Bumblefoot" Thal, Billy Sheehan und Jeff Scott Soto werden dabei sicherlich für einen musikalischen Hochgenuss sorgen.

Hier die vier Daten der kommenden Tour:

09.10.2018 Aschaffenburg – Collos-Saal

17.10.2018 München - Backstage Halle

19.10.2018 Stuttgart – Im Wizemann

20.10.2018 Köln - Luxor

Wer die Band vielleicht noch nicht kennen sollte, kann sich anhand des großartigen 'Alive' Video-Clip einen guten Eindruck verschaffen. Youtube.