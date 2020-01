Am 14. Februar knallt das neue, großartige Album "Soundsphära" der Brüderband SONS OF SOUNDS via El Puerto Records in die Umlaufbahn. Passend dazu veröffentlicht die Truppe heute mit dem einzigen auf Deutsch gesungenen Titel 'Kriegerherz' ihren ersten Video-Clip. YouTube.

