Die südnorwegische Death/Grind-Maschine SON OF A SHOTGUN um Gründer Ivan "Meathook" Gujic hat bei einem Konzert am 28.11.2020 im Kulturhus von Kristiansand ein Video mitgeschnitten. Zu sehen ist die Performance zu dem Song 'All I Got Left'.

Mehr Material von SOAS wird in Kürze mit der EP "Be For Oss Alle" erwartet.