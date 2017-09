SORCERER: Neues Video zum kommenden Album

Am 20. Oktober wird "The Crowning Of The Fire King" über Metal Blade veröffentlicht werden. Hier ist die Trackliste:

1. Sirens

2. Ship Of Doom

3. Abandoned By The Gods

4. The Devils Incubus

5. Nattvaka

6. Crimson Cross

7. The Crowning Of The Fire King

8. Unbearable Sorrow

Das gute Stück wird in folgenden Versionen verfügbar sein:

- limitierte Digibook-CD mit Bonustrack

- schwarzes Vinyl, 180g

- clear turquoise blue Vinyl (400 Einheiten) Europa-exklusiv

- golden sand marbled Vinyl (300 Einheiten) Europa-exklusiv

- cool grey orange marbled Vinyl (200 Einheiten) Europa-exklusiv

- dark sky blue/grey marbled Vinyl (300 Einheiten) US-exklusiv

- clear/black marbled Vinyl (200 Einheiten) US-exklusiv



Es gibt auch ein Bundle mit einem exklusiven Shirt und 'Sirens' ist auch als limitierte 7-Inch erhältlich, die auf der B-Seite das exklusive 'Disciples Of The Dark' enthält. Die Single kommt in drei Farben in streng begrenzter Auflage, wobei alle Exemplare handnummeriert wurden: schwarz (300), turquoise blue (200) und clear (100).

Vorbestellungen kann man bei Metal Blade loswerden, wo man übrigens auch 'Sirens' anhören kann. Apropos anhören: Mit 'Ship Of Doom' gibt es auch schon ein Video vom neuen Album, das die Band wie folgt kommentiert: "'Ship of Doom' fängt die Essenz von Sorcerer ein und ist entsprechend langsam, doomig und voller Überraschungen. Die Musik für diesen Song hat unser überaus talentierter Gitarrist Peter Hallgren zu verantworten."

Hier kann man gucken, ob das auch stimmt: youtube.