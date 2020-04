SORTOUT: Metalcore aus Österreich

Erst kürzlich ist das Album "Conquer From Within" über Dr. Music Records erschienen, doch jetzt gibt es ein neues Video zur Überzeugung, das Scheibchen ins Regal zu stellen. Hier ist 'Sever The Serpent's Tongue': Youtube.

Das Video wurde bei der ausbverkauften Releaseshow in Dornbirn aufgenommen, kurz bevor die Einschränkungen aufgrund des Corona-Virus' eingeführt wurden.