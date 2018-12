SOTO ist jetzt bei Inside Out

Eine der großen Stimmen des harten Rocks ist mit seiner Band in den Inside Out-Hafen gesegelt. Die Band besteht aus Jeff Scott Soto – Vocals, Jorge Salan – Guitar, Tony Dickinson – Bass, BJ – Keys/Guitar, Edu Cominato – Drums. Der US-Sänger war vorher bereits bei YNGWIE MALMSTEEN, TALISMAN, EYES, HUMAN CLAY, AXEL RUDI PELL, TAKARA, W.E.T., SONS OF APOLLO und JOURNEY. Beeindruckende Historie, oder?



Quelle: Head of PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: soto