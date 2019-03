Namensgeber Jeff Scott Soto ist wohl aufs Papierfalten gekommen, denn das am 24. Mai erscheinene Album wird "Origami" heißen. Hier ist das erste Lied aus dem Album 'BeLie': Youtube.

Origami wird es als Digipak mit Bonustrack sowie als Vinyl+CD geben und kann bereits hier vorbestellt werden. Dies ist die Trackliste:

HyperMania

Origami

BeLie

World Gone Colder

Detonate

Torn

Dance With The Devil

AfterGlow

Vanity Lane

Give In To Me

KMAG (Bonus Track)