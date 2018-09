SOULFLY: Neuer Song feat. Randy Blythe (LAMB OF GOD)!

Wie berichtet, veröffentlichen Max Cavalera und seine Mitstreiter von SOULFLY am 19.10.2018 das neue Album "Rituals" via Nuclear Blast. Jetzt wurde zum Song 'Dead Behind The Eyes' ein Visualizer veröffentlicht, Randy Blythe von LAMB OF GOD steuert ein paar Vocals bei:

https://www.youtube.com/watch?v=v3uSTOQlDXc