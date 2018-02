SOULFLY beim WFF

Einst gehörten die Mannen um Max Cavalera neben MOTÖRHEAD und SLAYER beim "With Full Force" quasi zum Inventar, nun kehren sie nach sechsjähriger Abstinenz zurück: SOULFLY wird im Sommer das 25. Jubiläum des WFF-Festivals beehren, in die Trommeln hämmern und die Stadt aus Eisen zum kollektiven Abspringen animieren.



Das With Full Force findet vom 14. bis 16. Juni 2018 in Ferropolis statt, Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festival-Homepage. Das bisherige Billing:





Quelle: With Full Force Redakteur: Carsten Praeg Tags: with full force ferropolis stadt aus eisen soulfly