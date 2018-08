SOULHEALER: Lyrics Video veröffentlicht!

Die finnischen Melodic Metaller SOULHEALER haben ein Lyrics Video für den Song 'Fly Away' veröffentlicht. Das Stück stammt vom vierten Album "Up From The Ashes", welches am 14. September über Rockshots Records veröffentlicht wird.





Quelle: Soulhealer Facebbook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: soulhealer fly away up from the ashes