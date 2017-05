SOUNDGARDEN-Sänger Chris Cornell ist tot.

Kommentieren

Wie Associated Press berichtet, ist Chris Cornell, der Sänger von SOUNDGARDEN, TEMPLE OF THE DOG und AUDIOSLAVE, der zwischen 1999 und 2015 auch als Solokünstler Erfolge feierte, am Mittwoch Abend, wenige Stunden nach einem SOUNDGARDEN-Auftritt in Detroit im Alter von 52 Jahren verstorben. Brian Bumbery, ein Vertreter des Musikers habe die Nachricht bestätigt. Die Todesursache sei bislang unbekannt, doch Bumbery habe angegeben, dass es sich um einen plötzlichen und unerwarteten Tod gehandelt habe.



Nachtrag, 18.05.2017, 21:34 Uhr:



Associated Press zitiert den Gerichtsmediziner von Wayne County dahingehend, dass die Todesursache Selbsttötung durch Erhängen sei.



https://www.apnews.com/cfeaa8f9dc8048108e4b450c4b6b89f5?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=AP

Quelle: The Telegraph, Associated Press Redakteur: Rüdiger Stehle