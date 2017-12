SPARTAN WARRIOR unterschreibt bei Pure Steel

Die alten Recken der Achtziger hatten zwar schon 2010 ein drittes Album am Start, aber der Sprung von Iron Age Records zu Pure Steel ist dann doch ein großer. So dürfte das kommende vierte Album, dass 2018 unter dem Banner "Hell To Pay" heranreiten wird, sicher nicht so in Vergessenheit geraten wie der Vorgänger. Das aktuelle Line-Up sieht so aus:

Dave Wilkinson - vocals

Neil Wilkinson (ex-Waysted) - guitars

Dan Rochester (Cruciamentum, Starborn, Vacivus) - guitars

Tim Morton (ex-Moriarti and the Sith) - bass

James Charlton (Risen Prophecy) - drums