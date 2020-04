SPARTA: Neues Album nach 14 leeren Jahren

SPARTA, das ist die Band rund um den ehemaligen AT THE DRIVE IN -Gitarristen Jim Ward, die sich nach der Trennung der Kultkombo direkt gründete und bereits mehrere sehr eingängige erinnerungswürdige Stücke erfunden haben.

Heute ist nach 14 Jahren Pausierung "Trust The River", das vierte Werk, über Dine Alone Records herausgekommen.

Drei Stücke wurden schon der Öffentlichkeit übergeben. Eines davon ist 'Believe', was die Band im Aufnahmeprozess zeigt.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Ivan Pierre Aguirre, mit freundlicher Genehmigung von Fleet Union