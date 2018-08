Die Kanadier von SPELL haben viele sicher mit ihrem Debüt "For None And All" begeistert. Auch ich gehöre zu denen, die die Scheibe gerne auflegen. Nun kommen "The Full Moon Sesssions", und dabei handelt es sich nicht um das neue Studio-Album, sondern um die Tracks, die vor dem Debüt in verschiedenen nächtlichen Sessions eingezimmert wurden. Das Album erscheint am 26.10.2018 bei Bad Omen Records, dem Wunderlabel von Will Palmer (ANGEL WITCH), das uns auch die WYTCH HAZEL-Alben brachte.

Weitere Infos folgen sicher noch!