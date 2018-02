SPIDERS nennen ihre neue Scheibe

Die Retro-Rocker aus Götheburg holen am 6. April über Spinefarm zum dritten Schlag aus. Das Ding wird folgende Lieder enthalten:

01. Shock And Awe

02. Dead Or Alive

03. Burning For You

04. Killer Machine

05. Like A Wild Child

06. Higher Spirits

07. Swan Song

08. So Easy

09. Don’t Need You

10. Take What You Want

11. Heartbreak

Natürlich wird es das Album als CD, digital und dem Stil angemessen auch als Vinyl geben. Dem Cover nach zu urteilen scheinen sie den Erfolg der BLUES PILLS nachahmen zu wollen. Ob das klappen kann? Hört mal selbst in 'Dead Or Alive' rein und macht euch ein eigenes Bild: Youtube.