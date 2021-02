SPIN THE WHEEL: Noch eine Corona-Spontan-Super-Gruppe

Die nächste hochkarätige Pandemiegründung: Biff Byford von SAXON am Mikro, Eric Peterson von TESTAMENT und Jay Jay French von TWISTED SISTER an den Klampfen, Hannes Van Dahl von SABATON am Schlagwerk und Cecilia Nappo von BLACK MAMBA am Bass sind ab jetzt SPIN THE WHEEL. Und das ist das erste Stück. Über ein Debütalbum wird wohl auch bereits laut nachgedacht.

