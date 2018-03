SPIRITS OF FIRE: Neue Metal-Supergroup!

Wow, das dürfte aber in den Metal-Fans freudige Erwartung wecken. Mit SPIRITS OF FIRE steht uns eine Supergroup ins Haus, die gerade dabei ist, ihr Debüt einzuspielen und aus Steve DiGiorgio (TESTAMENT, DEATH, SEBASTIAN BACH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED), Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED), Chris Caffery (SAVATAGE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) und Mark Zonder (FATES WARNING, WARLORD) besteht. Das Album wird über Frontiers Records veröffentlicht werden.

