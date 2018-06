SPITEFUEL: Überraschende Trennung von Band und Sänger

Sänger Stefan Zörner und SPITEFUEL gehen ab sofort getrennte Wege. Die Trennung erfolgt einvernehmlich.



Hier das Statement von Stefan Zörner:



"Soll man nicht gehen, wenn es am schönsten ist? Wer mich kennt, weiss welch Lyriker in mir steckt und ich habe einfach das Gefühl, dass mit einem Mammut-Projekt wie der 'Dreamworld Collapse' von meiner Seite aus alles gesagt ist. Wie soll ich ein solches Konzept-Album mit diesem Tiefgang noch toppen können? Ich benötige einen Druck auf den Reset-Knopf um nochmals von vorne zu beginnen. Mit SPITEFUEL wäre dieser Schritt ein Rückschritt für die Band, den ich niemanden zumuten kann."



Die Band ergänzt:



"Dieser Schritt ist natürlich für viele wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn ein Sänger geht wird sich viel ändern. Wir sind Stefan dankbar für die irre Reise, die wir zusammen mit ihm erleben durften. Was in zwei Jahren SPITEFUEL passiert ist, kann man einfach nicht in Worte fassen. Wir wünschen uns sehr, Stefan mit neuen Musikern wieder auf der Bühne erleben zu dürfen."



Auch Markus Rösner vom Label MDD Records äußert sich zu der Trennung:

"Es war überraschend für mich, diesen Schritt zu hören. Begann dieser Trip im D-Zug vor zwei Jahren hat die Band SPITEFUEL für zahlreiche sehr schöne Momente in meinem Leben gesorgt. Doch, wenn Wege sich trennen, entstehen neue Wege. Die Band sucht einen neuen Sänger(in), Stefan sucht eine neue Band. Fühlt Euch frei, mir Ideen oder Vorschläge zukommen zu lassen. Sowohl mit SPITEFUEL als auch mit Stefan wird die Reise weitergehen."



Alles anstehenden Shows werden wie geplant gespielt. Und es gibt auch keinen Grund schmutzige Wäsche zu waschen, da es keine gibt.