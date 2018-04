SPITEFUEL: Video zu 'Brick By Brick', Tourdates

Die Heilbronner legen mit "Dreamworld Collapse" am 27. April den Nachfolger zu ihrem Debüt "Second To None" vor und lassen uns bereits an der Single 'Brick By Brick' teilhaben: Youtube.

Die Band sagt über den Song: "Wir haben 'Brick By Brick' als erstes Video aus dem Album ausgewählt, da es alle Facetten des SpiteFuel-Sounds widerspiegelt: Melodien, die sich in den Gehörgängen festfräsen, ein Double-Gitarren-Breitbandkino sowie vertrackte Rhythmen, die es aber dennoch schaffen, den Song nach vorne zu peitschen. Ein Durchlauf reicht bei Weitem nicht aus, um die gesamte Tragweite des Tracks zu erfassen. Aber genau das ist auch SpiteFuel: keine 08/15 Anbiederung an doch immer so gern vorgegebene Genre-Grenzen. Das postapokalyptische Flair haben wir für das Video sehr gut einfangen können, sodass auch hier alles so wirkt, wie es im Sinne des Erfinders war – durchdacht und mit vielen kleinen Details gespickt, um immer wieder etwas Neues zu finden, selbst nach dem zwanzigsten Durchlauf. Einen Song auszuwählen, der das Album repräsentiert, ist ein Ding der Unmöglichkeit, denn jeder Song auf 'Dreamworld Collapse' ist anders, aber doch zu 100% SpiteFuel. „There is no future – we're living in the NOW!“ – denn die Zukunft ist das, was wir alle draus machen. Und damit diese nicht in einer dystopischen Zukunft endet, wie es auf 'Dreamworld Collapse' der Fall ist, denkt darüber nach, wie ihr mit Mutter Erde und der Natur umgeht..."

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

01. Prologue: 8389 A.D.

02. Brick By Brick

03. The Secret

04. Ouverture: Inside The Sphere

05. Dreamworld Collapse, Pt. I

06. Interlude: The Funeral Of Youth

07. Dreamworld Collapse, Pt. II

08. Iconic Failure

09. Under Fire

10. Brilliant White Lies

Pt. I: What we’ve Chosen

Pt. II: The Raging Quiet

Pt. III: Deconstructing a Falling Star

11. Grave New World

Pt. I: They Shall Have Stars

Pt. II: Dreamworld Revisited

12. Epilogue: 8427 A.D.

Schon vorher kann man die Jungs auf der CD-Release-Party live sehen, und danach geht es auf eine ausgedehnte Tour:

21.04. – DE – Lauffen, Beerbangers Festival (CD release party mit DESASTER und STALLION

18.05. – DE – Mörlenbach-Weiher, Live Music Hall (+Leatherwolf)

19.05. – DE – Balingen, Sonnenkeller (+Souldrinker)

26.05. – DE – Adelsheim, Live Factory ( +Odium)

31.07. – DE – Mannheim, MS Complex (+Night Demon)

04.08. – DE – Regensburg Metal United Festival Open Air mit BRSINSTORM

22.09. – DE – Winnenden (+Battle Beast +Winterstorm)

06.10. – DE – Giessen, Metal Crash Festival (+D.A.D.)

20.10. – DE – Willanzheim (Würzburg)

03.11. – DE – Bad Friedrichshall, Rockfabrik

