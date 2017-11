Auf dem Morsefest in Nashville bekamen die Fans etwas ganz Besonderes zu sehen und zu hören: SPOCK'S BEARD spielte mit ihrem Ex-Sänger Neal Morse das 2012er Album, dass das letzte mit Morse am Mikrophon gewesen war, komplett live. Dieses Konzert ist jetzt auf Doppel-Blu-ray, 2CD und 2DVD-Package oder einfach mit allem, also 2 Blu-rays, 2 DVDs und 2 CDs, und dazu einem großformatigen, 48-seitigen Artbook, Poster und Postkarten als Deluxe-Pack verfügbar (Radiant Records / Metal Blade Records / Sony Music). Für Vinyl-Freunde gibt es das Konzert auch auf 3 Vinyl-Scheiben in vier verschiedenen Farben.

Hier sind zwei Kostproben aus dem Werk. 'Stranger In A Strange Land': Youtube.

und 'Long Time Suffering': Youtube.