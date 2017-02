STAHLMANN: Neues Album + Live-Dates

Ein Silberstreifen am Horizont: STAHLMANN veröffentlicht am 28. April das neue Album "Bastard", welches via AFM Records / Soulfood Music erscheint.

Ein erster Vorbote erblickt bereits in zehn Tagen - am 24. Februar - das Licht der Welt: Mit der Single 'Bastard/Nichts spricht wahre Liebe frei' machen die Silbernen um Frontmann Mart Soer schon jetzt Lust auf das neue Werk und heizen schon einmal für die Live-Gigs der Göttinger NDH-Band ein:

03.03. Osnabrück, Bastard Club

04.03. Frankfurt, Nachtleben

10.03. Stuttgart, Club Zentral

11.03. München, Backstage

24.03. Berlin, Nuke

25.03. Magdeburg, Factory

30.03. Nürnberg, Hirsch

31.03. CH-Zofingen, Oxil

01.04. Mannheim, MS Conn. Complex

28.04. Losheim, Hexentanz

29.04. Forst, Manitu

05.05. Bremen, Tivoli

12.05. Hannover, Musikzentrum

13.05. Hamburg, Logo

19.05. Wilhelmshaven, Pumpwerk

20.05. Bochum, Matrix