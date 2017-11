STARBLIND: Album, neues Video

Am 24. November wird "Never Seen Again" via Pure Steel in die Läden kommen. Jetzt gibt es schon einmal den Titelsong als Lyric-Video: Youtube.

Oh, das ist aber schön old school. STARBLIND klingt tatsächlich ein bisschen nach IRON MAIDEN auf ihrem dritten Album, inklusive etwas angestrengter Stimm-Höhen. Fans der Jungfrauen, aufgepasst, das könnte genau euer Kaliber sein! Ab dem 10. November kann das Album im Pure Steel Webshop vorbestellt werden.

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: starblind never seen again