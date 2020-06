Die Schweden STARBLIND veröffentlichen dieser Tage via Pure Steel Records ein neues Album mit dem Titel "Black Bubbling Ooze". 'Here I Am' nennt sich die erste Video-Auskopplung daraus und macht direkt Lust auf mehr. YouTube.





